Johnny Hallyday : Line Renaud lui adresse un tendre message pour son anniversaire

Ce lundi 15 juin 2020, Johnny Hallyday aurait eu 77 ans. Plus de deux ans après la disparition du rockeur, cette date reste un jour important pour ses proches ainsi que ses fans. Pour marquer cet anniversaire, "200 amis bikers", rapporte Le Parisien, se sont réunis à moto entre Tarbes et Lourdes pour rendre hommage à Johnny Hallyday. A l'origine de cette initiative, Didier Massot, fervent fan du Taulier, a même reçu un cadeau très symbolique de la part de Laeticia Hallyday : une bague du rockeur. "J'aurais tant aimé être avec vous quelques heures avant son anniversaire. Je m'associe à vos prières et je vous exprime toute ma gratitude", a confié la mère de Jade et Joy dans une vidéo, rapporte Le Parisien.

Le message affectueux de Line Renaud

Très proche de Johnny Hallyday, Line Renaud qui a toujours une pensée pour lui, a également célébré l'anniversaire du rockeur. L'actrice de 91 ans qui le considérait comme un fils, s'est adressée à lui affectueusement : "Mon Johnny. Tu aurais eu 77 ans aujourd'hui. Pour moi, pour nous, tu es toujours là. Line". Pour illustrer ce message sur Twitter, Line Renaud a partagé une photo où elle pose avec tendresse avec Johnny Hallyday qui la prend dans ses bras. Régulièrement, la comédienne partage ses souvenirs avec le rockeur comme en avril dernier où elle avait diffusé la chanson "Ce monde est merveilleux", version francophone du titre "What a wonderful world", "enregistrée en duo avec {son} Johnny".

Mon Johnny. Tu aurais eu 77 ans aujourd'hui. Pour moi, pour nous, tu es toujours là Line — Line Renaud (@linerenaud) June 15, 2020

