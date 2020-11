Johnny Hallyday : nouvelles révélations sur sa consommation de drogue (Exclu vidéo)

Quotidiennement sur Non Stop People, Mickaël Dos Santos présente "Le Débrief de Non Stop", une émission dans laquelle il revient avec son équipe sur les faits marquants de l'actualité des médias. Vendredi 13 novembre, le présentateur a reçu Laurent Lavige et Sacha Rhoul, les deux auteurs d'un tout nouveau livre consacré à Johnny Hallyday : "Johnny Hallyday et ses anges gardiens : La vérité enfin révélée".

Dans les pages de ce livre, les deux auteurs ont détaillé les anecdotes et les secrets du chanteur, décédé en décembre 2017 à l'âge de 74 ans. L'occasion de revenir sur la guerre qui a eu lieu autour de son héritage entre Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday, mais aussi d'évoquer les femmes qui ont marqué sa vie, notamment Sylvie Vartan avec laquelle il a été marié de 1965 à 1980.

"Ce n'est pas un drogué"

Sur le plateau du "Débrief de Non Stop", Mickaël Dos Santos a demandé à ses deux invités si Johnny Hallyday était quelqu'un d'"excessif", en rapport à ses addictions à d'alcool et à la drogue. "Il buvait, il mélangeait tout, mais c'était plus pour oublier, pour gagner du temps sur la nuit. Il avait toujours peur d'aller se coucher", a répondu Sacha Rhoul qui, en plus d'être auteur, a été le secrétaire du chanteur de son vivant.

Et la drogue ? "Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un drogué. Je veux dire, si on ne lui apportait pas, il n'en prenait pas. C'est ce que je détestais dans l'entourage. Il m'a dit plusieurs fois : 'Va me chercher de la came'. Je ne l'ai jamais fait. Par contre, il y a toujours des bons copains : 'Tiens, j'ai trouvé une ligne, je vais acheter ça'. Autrement, il avait peur pour sa réputation et il avait peur de la police. Donc on ne peut pas dire que c'est un camé, ce n'est pas vrai", a-t-il précisé.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People.

RDV à 17h15 dans #LeDebriefNSP avec @laurentlavige et Sacha Rhoul.



Les deux auteurs nous détaillerons les anecdotes et les secrets de #JohnnyHallyday pic.twitter.com/ge2MUdwOPv — Non Stop People (@NonStopPeople) November 13, 2020

Par Non Stop People TV