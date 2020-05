Johnny Hallyday : Olivier Marchal va réaliser un biopic sur le chanteur

Plus de deux ans après la mort de Jonny Hallyday, le projet de biopic sur la vie du célèbre rockeur va enfin voir le jour. Et c’est finalement Olivier Marchal qui a été choisi comme réalisateur. Auprès de nos confrères du Figaro ce lundi 11 mai, le réalisateur a confirmé la nouvelle, expliquant avoir été contacté par Universal pour tourner ce film : "J’ai dit banco. Ce sera une façon de lui rendre hommage. Nous partirons de ses 18 ans jusqu’à sa mort sans aborder les problèmes d’héritage. Johnny était un type adorable, charmant. Il a eu dix vies, il me touchait beaucoup. Il avait un talent fou".

"Nous allons avoir accès à son intimité"

Pour ce projet qui n’a pas encore de date de sortie, Olivier Marchal aura même le droit à l’aide des proches de Johnny Hallyday : "Nous allons avoir accès à son intimité". Ainsi, le réalisateur aura accès à de nombreux documents par l’intermédiaire de Laeticia Hallyday et du conseiller artistique de Johnny Hallyday, Michel Jankielewicz qui a organisé notamment l’hommage à l’Olympia en décembre dernier. Ce biopic est une belle manière pour Olivier Marchal de rendre un ultime hommage à Johnny Hallyday. En 2017, le réalisateur révélait sur le plateau du 20h de France 2 qu’il avait un projet de film avec le rockeur : "On a peut-être un projet ensemble que j'aime­rais bien faire avec Johnny et sa fille. Parce que Johnny veut travailler avec moi depuis long­temps aussi". Reste désormais à savoir qui interprétera Johnny Hallyday dans ce biopic.

Par Alexia Felix