Johnny Hallyday : sa fille Jade dévoile un premier tatouage très symbolique

Il y a trois ans, Johnny Hallyday nous quittait des suites d'un cancer. Depuis, sa famille ne cesse d’honorer sa mémoire. Que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux ou encore à travers le film sur son road trip entre amis intitulé "À nos promesses" et un biopic en court de production, ses proches lui rendent régulièrement hommage. Parmi eux, Laeticia Hallyday, qui se décrit comme la gardienne de son œuvre, a toujours une pensée pour celui qu'elle appelait "Mon homme".

Si la mère de famille a retrouvé l’amour dans les bras de Jalil Lespert après son histoire avec Pascal Balland, elle se rend régulièrement sur la tombe de Johnny Hallyday en plus de partager régulièrement des photos de lui sur son compte Instagram. Un exemple que suivent ses filles adoptives Jade et Joy. Très présente sur les réseaux sociaux, la première adore dévoiler sa vie à ses followers sur Instagram. De ses passages par Paris, en passant par ses vacances sous le soleil de Saint Barth à son quotidien à Los Angeles, l’adolescente n’en oublie pas son célèbre père. Bien au contraire.

La belle preuve d'amour de Jade à Johnny Hallyday

Âgée de 16 ans, la jeune femme a fait son premier tatouage en hommage au Taulier. Sur une photo d’elle posant fièrement en bikini au bord d'une piscine à Saint Bathélémy, les fans du chanteur ont découvert un petit "H" en majuscule gravé sur le poignet gauche de Jade. Un hommage évident à Johnny Hallyday et son clan. Fière de sa fille aînée, Laeticia Hallyday lui a laissé un adorable commentaire : "I love you to the farthest reaches of the universe", ("Je t'aime jusqu'aux confins de l’univers", en français). Un passage à l’acte symbolique qui n’est pas sans rappeler l’aigle prenant son envol que s’est fait tatouer sa demi-sœur, Laura Smet.

Par C.F.