Johnny Hallyday : son cercueil déplacé, la mise au point de Laeticia Hallyday

Tout avait commencé en août dernier. Le magazine Public affirmait alors que la tombe de Johnny Hallyday allait être déplacée dans un nouveau caveau. La nouvelle avait fait bondir les aînés de l’idole des jeunes, Laura Smet et David Hallyday. D’après eux, ils n’avaient pas été consultés par Laeticia Hallyday pour ce projet. "Choquée", la fille de Nathalie Baye et du Taulier avait pu obtenir une suspension d’exhumation en septembre dernier. Procédure mettant en danger le cercueil de Jean-Philippe Smet de son vrai nom, livré aux éléments naturels incontrôlables. Laeticia Hallyday n’avait pas lâché le morceau et son avocat avait relancé le président de la collectivité de Saint-Barth, Bruno Margas. Le conseiller de la maman de Jade et Joy avait, en décembre 2019, insisté dans un communiqué. Déplacer le cercueil de Johnny Hallyday était "une urgence absolue".

"Le choix d’un homme libre"

Laeticia Hallyday a trouvé gain de cause. Durant toute cette affaire, elle avait affirmé défendre les dernières volontés de son homme, même deux ans après son inhumation à Saint-Barth. Ce mercredi 15 janvier, celle qui a retrouvé l’amour dans les bras de Pascal Balland a annoncé une nouvelle importante sur son compte Instagram. "Johnny repose enfin dans sa dernière demeure sur l’île de Saint-Barthélemy", a-t-elle amorcé. "C’était le choix d’un homme libre, qui a trouvé ici la paix à laquelle il aspirait. Les démarches ont été accomplies avec professionnalisme, dans le respect de ses volontés", a-t-elle ensuite affirmé. Une nouvelle qui a fait réagir les fans de Johnny Hallyday dans le fil des commentaires. L’affaire semble close.

Par Laura C-M