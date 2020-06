Johnny Hallyday : son dernier road trip à moto adapté en film

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday disparaissait. Un choc pour les nombreux fans du rockeur. Celui qui a inspiré tant de générations laisse derrière lui une carrière exceptionnelle. Mais ses admirateurs continuent d’être surpris par la star même après sa disparition. Le 29 mai dernier est sorti un coffret spécial avec des lives jamais édités. Une autre surprise les attend. D’après des informations du quotidien Le Parisien, le dernier road trip à moto de Johnny Hallyday devrait être adapté en documentaire. Explications.

Un tournage "intense"

Fan de Harley, Johnny Hallyday réalisait un dernier road trip à moto en septembre 2016 avec quelques amis. Et c’est le réalisateur François Goetghebeur qui est à la tête du documentaire en noir et blanc. "La première fois que Johnny m’a parlé de ce projet, nous déjeunions chez lui à Los Angeles, en 2016" se souvient le réalisateur. "Il avait déjà son prochain album en tête et il voulait que je filme son voyage pour illustrer ses chanson". Un tournage d’une quinzaine de jours entre La Nouvelle-Orléans et Los Angeles, "C’était intense. On avalait des kilomètres chaque jour et j’ai des dizaines d’heures de rush, réalisées à deux caméras mais aussi avec un drone".

"Tout Johnny est dedans"

François Goetghebeur ajoute, "Il s’est passé beaucoup de choses pendant ce voyage et c’est ce que racontent ces images. Et moi aussi cela me touche de les revoir". Les premières images du film ont été dévoilées dans le clip du titre "J’en parlerai au diable" sorti en 2018. Sébastien Farran, dernier manager de Johnny Hallyday, confiait à cette époque au Parisien, "Il rêvait que son prochain album soit accompagné d’un film. C’est vrai que tout Johnny est dedans : son Amérique, le rock’n’roll, les motos, les potes". Pierre Billon, ami de longue date de Johny Hallyday, donne une date de sortie, "Son film devrait sortir pour Noël".

Par Valentine V.