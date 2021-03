Johnny Hallyday : son ex-femme Adeline Blondieau se confie sur leur mariage

Après Sylvie Vartan et avant Laeticia, Johnny Hallyday a connu une belle histoire d’amour avec Adeline Blondieau. Au début des années 1990, le couple s’était marié alors qu’Adeline avait 19 ans, et Johnny 47. Fille d’un de ses amis de longue date, le rockeur avait attendu sa majorité pour s’engager avec elle. Les amoureux avaient pourtant divircé en 1992 avant de se remarier en 1994 à Las Vegas et divorcer une deuxième fois un an plus tard. Une romance qui avait défrayé la chronique en raison de la différence d’âge entre Johnny et Adeline, qui était le fille de l’un de ses amis proches.

Une promesse tenue

L'ancienne actrice de "Sous le soleil" est revenue sur cette période de sa vie et a confié à nos confrères de Paris Match ses tendres souvenirs avec le rockeur : "Il me promettait qu’il allait m’épouser quand je serais grande. Du haut de mes 6 ans je trouvais que c’était formidable. Ça ressemblait à un conte de fées et j’y croyais", déclare-t-elle. Elle se confie sur leur rapprochement ,qui a eu lieu plusieurs années plus tard : "Nous nous sommes rapprochés. Nous étions très complices. Puis la relation s’est compliquée, devenant plus secrète. Le jour de mes 18 ans il m’a dit: "Puisque tu es majeure je vais pouvoir t’épouser !" Ça nous semblait absolument évident car c’était la promesse de toujours. Un an après, nous étions mariés", raconte Adeline Blondieau.

Par Sarah Chelly