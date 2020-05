Johnny Hallyday : Un titre inédit enregistré en 1968 dévoilé et bientôt disponible

Johnny Hallyday a fait danser et chanter de nombreuses générations. Le 5 décembre 2017, des milliers de fans pleuraient la disparition du rockeur à la voix si forte. Mickey Rourke a récemment rendu un bel hommage au chanteur. Et ce vendredi 22 mai, il refait parler de lui. RTL a en effet dévoilé un titre inédit enregistré en…décembre 1968 à l’Olympic Sound Studio de Londres ! "La Nuit avec moi" va être proposé dans un coffret spécial Johnny Hallyday réalisé par Universal Music qui sortira le 29 mai prochain. Et ce n’est pas la seule surprise planifiée… Le label de musique promet "des live jamais édités" et "plusieurs raretés découvertes parmi les heures de bandes utilisées pour enregistrer ‘Rivière…ouvre ton lit’".

"Il est entouré de merveilleux musiciens"

Le morceau diffusé ce vendredi 22 mai, "La Nuit avec moi" n’était "répertorié nulle part". Le titre a été retrouvé parmi des multi-pistes par Xavier Perrot, responsable artistique du catalogue Hallyday chez Universal, qui s'est confié à RTL. "Il y a une part de mystère qui fait qu’on ne découvre cette chanson qu’aujourd’hui" a-t-il déclaré. Puis il a expliqué pourquoi la chanson n'est pas sortie en 1968, "A l’époque, on avait des vinyles qui ne faisaient que vingt minutes par face. Donc, à un moment donné, il y a un choix à faire". L’enregistrement de ce nouveau morceau a été laissé "le plus brut possible". "On l’a mixé bien évidemment en respectant les couleurs de l’album : basse, batterie, guitare. Quelque chose de très rock. Il est entouré de merveilleux musiciens" explique Xavier Perrot. De son côté, David Hallyday, le fils du rockeur, prépare un album en hommage à son père.

Par Non Stop People TV