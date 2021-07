Johnny Hallyday : une sculpture en hommage au rockeur bientôt installée à Paris

Voilà une nouvelle qui devrait réjouir les fans de Johnny Hallyday. Le défunt rockeur, décédé le 5 décembre 2017 des suites d'un cancer, va avoir le droit à un nouvel hommage. Pour rappel, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait proposé, trois jours après la disparition de Johnny Hallyday, qu'un lieu porte son nom. Une idée adoptée par le Conseil de Paris en décembre 2017. L'Esplanade Johnny Hallyday sera inaugurée le 14 septembre 2021, en présence de la veuve du chanteur, Laeticia Hallyday. Et ce n'est pas tout. Le Conseil de Paris a voté ce mercredi 7 juillet 2021 en faveur de l'installation d'une sculpture en hommage à Johnny Hallyday. "En parfaite cohérence avec la délibération du Conseil de Paris de février 2020 qui a retenu la dénomination "Esplanade Johnny Hallyday", l’œuvre trouvera sa place sur le parvis de la salle de concert de l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy", prévoit la délibération adoptée ce mercredi 7 juillet 2021.

Un projet approuvé par Laeticia Hallyday

Cette oeuvre, approuvée par Laeticia Hallyday, a été imaginée par le plasticien Bertrand Lavier et sera offerte à la ville de Paris. Seule ombre au tableau : ce projet ne fait pas l'unanimité chez les écologistes. Pour cause, cette sculpture de 5 mètres de haut en acier combine les deux emblèmes du rockeur : une Harley-Davidson soutenue par un manche de guitare électrique. Pour la maire du XIIe arrondissement de Paris, Emmanuelle Pierre-Marie, cette oeuvre n'est "pas à la hauteur" de Johnny Hallyday. Elle déplore que la sculpture "honore plus une certaine marque de motos" que le rockeur. Un avis partagé par Fatoumata Koné, présidente du groupe écologiste au conseil de Paris, qui déplore le symbole polluant de la sculpture : "Il faut clairement se dire que là, on fait la promotion de la Harley-Davidson et d'une moto. Ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de voir au niveau de Paris". En tout cas, le projet enchante Anne Hidalgo. "Je me réjouis que notre ville puisse rendre hommage à cet immense chanteur", a-t-elle déclaré.

Par Matilde A.