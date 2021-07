Johnny Hallyday : une vingtaine d’artistes sur scène pour lui rendre hommage

Depuis la disparition de Johnny Hallyday survenue le 5 décembre 2017, les hommages pleuvent. Mercredi 7 juillet 2021, le Conseil de Paris s’est réuni pour voter en faveur de l'installation d'une sculpture en hommage au défunt rockeur emporté par un cancer. Une nouvelle qui devrait réjouir les nombreux fans de la star. Cette idée va de paire avec celle d’Anne Hidalgo qui avait proposé, trois jours après la mort de Johnny Hallyday, qu’un lieu porte son nom. L’Esplanade Johnny Hallyday sera inaugurée le 14 septembre prochain. La sculpture, approuvée par Laeticia Hallyday et imaginée par le plasticien Bertrand Lavier, trouvera sa place sur le parvis de la salle de concert de l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy. Le même jour, se tiendra un concert en hommage à Johnny Hallyday à l’Accor Arena. Au programme : "une vingtaine d’artistes chanteront en solo, en duo ou en collégiale entre 22 et 25 classiques" de Johnny Hallyday, nous apprend "Le Parisien". Parmi eux : Pascal Obispo, Yodelice, Gérald de Palmas, Patrick Bruel, Florent Pagny, Calogero, Gad Elmaleh, Kendji, Christophe Maé, Louis Bertignac, Patrick Fiori, Kad Merad, Louane, Jenifer… Tous ont déjà collaboré ou chanté avec le Taulier. Sauf Slimane et Julien Doré qui, en revanche, sont de grands fans du rockeur. Le show sera retransmis en direct sur France 2.

Un invité mystère prévu lors du concert-hommage

Le clou du spectacle : un invité mystère fera son apparition sur scène "le temps d’une chanson", toujours selon les informations du "Parisien". "Warner, l’ultime maison de disques de Johnny Hallyday, va lancer le 12 juillet un concours ouvert à tous. Les candidats se filmeront en train de reprendre plusieurs chansons de leur idole et un jury, auquel participeront Laeticia Hallyday, la productrice Anne Marcassus et sa société DMLSTV, qui coproduisent l’événement, s’occupera de sélectionner le ou la meilleur(e) pour interpréter un titre sur la scène de l’Accor Arena", explique le quotidien. Le ou la gagnant(e) recevra également deux billets pour le concert et enregistrera un single, produit par Laeticia Hallyday et sa société Artistes et Promotion, puis distribué par Warner Music France. Nul doute que ce concours rencontrera du succès auprès des fans de Johnny Hallyday.

Par Matilde A.