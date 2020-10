Johnny Nash : le chanteur de "I Can See Cleary Now" est mort

Triste journée pour le monde de la musique. Après Eddie Van Halen, c'est Johnny Nash qui nous quitte. Ce mardi 6 octobre, la star des années 1970 s'est éteint "de causes naturelles" dans sa résidence à Houston au Texas, à l'âge de 80 ans.

C'est son fils, John Nash III qui a annoncé la nouvelle au média américain TMZ. "Il fut un père merveilleux et un homme dévoué à sa famille. Il aimait les gens et le monde. Il sera regretté dans sa communauté. La famille était tout pour lui".

Musicien depuis les années 1950, il s'est fait connaître du grand public avec son titre "I Can See Clearly Now" qui a rapidement traversé les frontières et est devenu un titre emblématique. Sorti en 1972, ce dernier lui a permis de se hisser à la première place du Billboard Hot 100 durant cinq semaines consécutives.

Le titre connaîtra plusieurs vies puisqu'il a été repris par Ray Charles en 1977 et en 1993 par le chanteur Jimmy Cliff afin de devenir la bande-originale du film "Rasta Rockett" film inspiré par l'histoire de Sam Clayton JR, récemment décédé. Un autre de ses titres a rencontré un énorme succès, "Tears on my pillow" sorti en 1975. Né à Houston au Texas, Johnny Nash a fait ses premiers pas dans la musique en intégrant une chorale, celle de la Progressive New Hope Baptist Church. En 1956, sa carrière prend un autre tournant lorsqu'il commence à chanter pour ses émissions de télévisions et de radios. Il connaîtra véritablement le succès en 1972 avec son titre emblématique "I Can See Clearly Now". Il deviendra alors, selon son site, "le premier chanteur non-jamaïcain à enregistrer du reggae en Jamaïque".

Par J.F.