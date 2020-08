Joyce Jonathan enceinte : ce magnifique cliché de son ventre bien arrondi

C’est de façon originale que Joyce Jonathan a annoncé sa grossesse sur Instagram en juin dernier. La jeune femme a posté une vidéo d’elle au piano et chantant l’heureuse nouvelle en donnant quelques indices. "Ça fait pas longtemps qu’elle m’habite et jamais elle ne me quitte. Je suis heureuse de vous le dire, je suis heureuse de vous l’écrire (…) j’attends une petite fille" déclarait Joyce Jonathan. Si elle a dévoilé le sexe de son bébé, elle est restée beaucoup plus discrète sur l’identité de son compagnon. Seule indication donnée dans sa chanson, la couleur de ses yeux. "Est-ce qu’elle aura les yeux verts, ceux que porte si bien son père ?". Depuis l’annonce de cette bonne nouvelle, Joyce Jonathan n’a pas posté de photo jusqu’à ce dimanche 30 août.

Elle apparaît radieuse

Quelques jours après l'annonce de sa grossesse, Joyce Jonathan avait dévoilé son baby bump dans une story Instagram. Habillée d’une robe noire, ceinture au-dessus du ventre, elle s’était prise en photo face à une vitrine. "Et voilà" écrivait-elle alors. Dimanche 30 août c’est un magnifique cliché en noir et blanc que la chanteuse a publié sur le réseau social. Joyce Jonathan apparaît radieuse, le sourire aux lèvres. De profil, elle pose en culotte et haut blanc à dentelle qui tombe sur ses bras. La jeune femme cache sa poitrine d’une main et tient son ventre de l’autre. Si elle fait preuve d’humour en légende, "J’ai mangé trop de couscous !", elle qualifie également ce shooting de "précieux souvenir". Les compliments fusent en commentaires comme ceux de l’ancienne Miss France Elodie Gossuin, du danseur Christophe Licata ou encore de l’actrice Frédérique Bel.

Par Valentine V.