Joyce Jonathan enceinte : elle dévoile son baby-bump

En chanson, Joyce Jonathan a annoncé être enceinte ce jeudi 18 juin. La chanteuse qui attend son premier enfant, a chanté au piano dans une vidéo partagée sur Instagram : "J'ai dans le ventre une angoisse, mais depuis peu, elle s'efface. Depuis que j'ai pris quelques kilos, pas seulement à cause des gâteaux. Ça fait pas longtemps qu'elle m'habite et jamais elle ne me quitte. Je suis heureuse, de vous le dire, je suis heureuse de vous l'écrire [...] J'attends une petite fille". Joyce Jonathan qui n'a pas dévoilé le nom du père de son futur enfant, attend donc une petite fille.

Joyce Jonathan affiche son ventre rond

Tandis que la chanteuse qui n'avait rien laissé paraître de sa grossesse lors de son apparition dans "Tous en cuisine" le 8 juin dernier, elle n'a pas non plus dévoilé ses formes dans la vidéo de son annonce. Pour y remédier, la future maman a partagé un cliché d'elle dans une rue de Paris où elle affiche son ventre rond. Dans une robe noire, Joyce Jonathan souligne son baby-bump avec une ceinture au-dessus. "Et voilà", s'enthousiasme-t-elle après avoir fait le bonheur de ses fans. Avant de découvrir son futur enfant dans quelques mois, Joyce Jonathan s'est interrogée dans sa chanson à quoi pourrait ressembler sa petite fille : "J’imagine son visage. Est-ce qu’elle aura les beaux yeux verts, ceux que porte si bien son père ? […] Est-ce qu’elle aimera la musique, est-ce qu’elle sera scientifique ?".

Par Marie Merlet