Joyce Jonathan maman : elle a accouché d'une petite fille prénommée Ghjulia

Le 17 juin dernier, Joyce Jonathan révélait être enceinte sur son compte Instagram. La chanteuse découverte par My major company a profité du premier confinement pour se reposer, prendre son temps. Pour annoncer la nouvelle de sa grossesse a ses fans, elle leur a concoctée une charmante petite chanson. "J'ai dans le ventre une angoisse, mais depuis peu, elle s'efface. Depuis que j'ai pris quelques kilos, pas seulement à cause des gâteaux. Ça fait pas longtemps qu'elle m'habite et jamais elle ne me quitte. Je suis heureuse, de vous le dire, je suis heureuse de vous l'écrire [...] J'attends une petite fille", entonnait-elle accompagnée de sa guitare. Du père, elle ne disait rien.

"J'aime son odeur de petit biscuit"

Ce samedi 7 novembre alors que les américains connaissaient enfin leur nouveau président, Joyce Jonathan annonçait sur son compte Instagram avoir donné naissance à son premier enfant. Sa petite fille se prénomme Ghjulia mais il faut prononcer Giùlia explique la maman. Si elle a choisi cette écriture, c'est pour rendre hommage à son papa corse. La chanteuse a accouché lundi 2 novembre, en plein confinement. "J’aime son odeur de petit biscuit. J’aime ses petits yeux qui s’entrouvrent et découvrent le monde. J’aime chaque petite parcelle et plissure de sa peau, et sa petite manucure de naissance. Ses petits bruits aigus mignons, entre les pleurs bien sûr !!! Mais elle me rend patiente, follement aimante, et surtout, elle me rend maman", a-t-elle écrit en commentaire. Elodie Gossuin, Elisa Tovati, Lola Dubini ou encore Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement l'ont félicités sous sa publication.

Par Mélanie C.