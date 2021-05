Joyce Jonathan revient sur sa séparation avec Thomas Hollande

Joyce Jonathan a bien changé depuis ses débuts. La jeune chanteuse de 31 ans est devenue une maman comblée, qui préfère désormais vivre loin des radars médiatiques. Pour la sortie de son nouveau single portant le même nom que l'album à venir, "Les p'tites jolies choses", Joyce Jonathan a accepté de se livrer dans les colonnes de "Gala". L’artiste se confie sur les joies de la maternité qu’elle découvre depuis le 2 novembre dernier, jour de la naissance de sa fille Ghjulia. "C'est extraordinaire et ça fait tellement relativiser, déclare-t-elle à propos de la maternité. C'est la première fois que je comprends réellement les voeux que l'on peut se dire à Noël : Bonne santé... Car j'espère que ma fille sera en forme, en bonne santé, qu'elle soit épanouie !".

"Ça fait partie de ma vie"

Au cours de cette même interview, Joyce Jonathan a accepté d’évoquer un sujet des plus intimes : sa séparation avec Thomas Hollande. L’interprète de "Ça ira" a été en couple avec le fils de François Hollande et Ségolène Royal pendant deux ans. Thomas Hollande et Joyce Jonathan se sont fréquentés entre 2012 et 2014. Si Joyce Jonathan a aujourd’hui refait sa vie avec un mystérieux inconnu et Thomas Hollande avec Emilie Broussouloux, la chanteuse n’a aucun mal à parler de son ex. "Ça fait partie de ma vie", explique-t-elle à nos confrères avant de conclure : "Puis nous nous sommes un peu exposés dans la rue ou quelques dîners. Justement, j'en tire des leçons, ça ne m'agace pas, et on a tous un passé !". Voilà qui est dit !

Par Matilde A.