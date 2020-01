Juice WRLD : les causes de sa mort enfin dévoilées

Le 4 décembre dernier, Juice WRLD postait sur Instagram un cliché immortalisé sur un yacht, lieu qu'il avait choisi pour fêter son anniversaire (voir ci-dessous). Quatre jours après, le jeune rappeur décédait brutalement après un contrôle de ses bagages à l'aéroport international Midway de Chicago. Il avait 21 ans. À la suite de l'annonce de sa disparition, son label Interscope Records a réagi : "Juice a profondément marqué le monde en tellement peu de temps. Il est bouleversant de perdre quelqu'un d'aussi gentil et que l'on porte autant dans nos coeurs".

Ce jeudi 23 janvier 2020, la famille de Juice WRLD a posté sur Instagram un message à l'attention des fans du rappeur. "Du fond du coeur, nous tenons à remercier chacun d'entre vous pour votre adoration et votre amour pour Juice. Vous représentiez pour lui le monde entier et en écoutant sa musique, en regardant ses vidéos et en partageant vos histoires sur lui, vous gardez sa mémoire vivante pour toujours. Nous prévoyons d'honorer les talents de Juice, son esprit et l'amour qu'il ressentait pour ses fans en partageant de la musique inédite et d'autres projets qu'il était passionnément en train de développer. Il y aura un hommage à Chicago, les détails seront bientôt communiqués".

"La musique n'est plus la même sans toi"

Plus d'un mois après sa disparition, les causes exactes de la mort de Juice WRLD ont été révélées mercredi 22 janvier 2020. Ainsi, d'après les informations relayées par le site américain TMZ, le rappeur est décédé des suites d'une overdose accidentelle d'opiacés. "La cause de la mort est accidentelle", ont déclaré les services de médecine légale du comté de Cook. "Il est mort des suites d'une intoxication à l'oxycodone et à la codéine". Sur Instagram, les hommages ne cessent d'alimenter sa page. "Je t'aime tellement mon frère", a posté un internaute. "La musique n'est plus la même sans toi", a continué un autre. Pour rappel, les proches du rappeur lui ont rendu un ultime hommage quelques jours après sa mort lors d'une cérémonie religieuse organisée dans l'État de l'Illinois.

Par Non Stop People TV