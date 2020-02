Julie Pietri revient sur cette relation qui a failli lui coûter la vie

Révélée grâce à son tube "Eve lève-toi" dans les années 80, Julie Pietri poursuit une belle carrière de chanteuse avant une pause dans les années 1990. Après un livre autobiographique publié en 2009, on la retrouve à la télé cette fois en 2014 dans la série "Dreams". Julie Pietri a aussi rejoint la troupe de la tournée "Stars 80" qui cartonne et fête en 2020 ses quarante ans de carrière. Mais tout n'a pas toujours été rose pour la ravissante chanteuse. En 2019, elle confiait à "Ici Paris" avoir été victime d'un pervers narcissique. Les faits remontant aux années 90. "Pendant une longue période, ça ressemblait à de l'amour, puis j'ai été transformée en objet maltraité pour glorifier sa personnalité" confie-t-elle avant d'aller plus loin, "Il m'a complètement foutue en l'air, j'ai fait une tentative de suicide, pris des somnifères" révèle alors Julie Pietri.

Une tentative de suicide et deux jours de coma…

Julie Pietri parvient à se défaire de cette relation et retrouve l'amour auprès d'un homme avec qui elle aura une fille, Manon. Ce mardi 25 février, elle se confie sur cette période de sa vie dans le magazine "Journal de France". "Je sortais d'une histoire douloureuse avec un homme que je considère comme l'amour de ma vie qui malheureusement était un véritable pervers narcissique, j'ai failli y laisser ma peau avec une tentative de suicide et 48 heures dans le coma". Un aveu courageux pour la chanteuse qui retrouve goût à la vie avec l'arrivée de sa fille. Julie Pietri confie également avoir pris conscience de l'impact de cette relation, "Un homme qui vous humilie n'est pas un homme qui vous aime, il en est incapable. Après vous avoir vampirisé, il convoite une autre proie etc…"

Par Non Stop People TV