Julie Zenatti : cette décision qui va grandement décevoir ses fans

Les fans de Julie Zenatti vont pouvoir découvrir dès le 22 janvier 2021 son tout nouvel album "Refaire danser les fleurs". Mais alors que la chanteuse espérait remonter sur scène à Paris dans quelques semaines afin de présenter au public ses nouvelles chansons, elle a été contrainte de prendre une décision difficile. Face à la crise sanitaire qui touche la France depuis près d’un an, Julie Zenatti a annoncé que son concert qui devait avoir lieu en janvier est reporté au 28 mars 2021 : "J'y ai cru... mais je n'y crois plus, nous sommes dans l'obligation de décaler la Cigale. À quelques semaines de la sortie de l’album, ce rendez-vous était pour moi, plus qu’une envie, un besoin, mais non essentiels nous sommes aujourd’hui… Peu importe si ce terme est approprié mais c’est ainsi", a expliqué la chanteuse dans un communiqué.

Coup dur pour la chanteuse

Un coup dur pour Julie Zenatti qui se faisait une joie de pouvoir remonter sur scène. Il y a quelques semaines auprès de Télé Loisirs, elle était revenue sur ses meilleurs moments sur scène pendant sa carrière : "C'est la première fois en septembre 1998 quand j'ai foulé la scène du Palais des Congrès dans ma robe de Fleur-de-Lys. Je suis rentrée sur scène avec une salle face à moi tellement pleine j'en ai perdu mon souffle. Je me souviens de la niaque et de la rage que ça a mis en moi. Ces 4000 personnes m'entendaient donc il fallait que je donne tout. Peu de temps avant de sortir mon album solo Blanc, je suis remontée sur la scène de l'Européen, la première après celles de Notre-Dame de Paris. Quand je suis arrivée dans la salle, tous les gens étaient vêtus de blanc et tenaient des ballons blancs. J'ai trouvé ça ouf ! J'ai un public qui a grandi avec moi. On a eu des succès et des échecs ensemble". Julie Zenatti devra donc attendre encore un peu avant de pouvoir retrouver son public.

Par Alexia Felix