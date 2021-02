Julie Zenatti révèle avoir subi une agression dans son enfance

Ce mardi 9 février, Julie Zenatti était l’invitée de Philippe Vandel sur Europe 1. La chanteuse s’est rendue dans l’émission "Culture Médias" afin de faire la promotion de son nouvel album "Refaire danser les fleurs". Philippe Vandel, qui s’est penché sur les chansons de cet opus, a été interpellé par le titre "Plein phare". Le journaliste a alors décidé d’interroger son invitée : "C'est le titre qui parle le plus de vous. J'aimerais bien savoir ce que ça raconte. Je l'ai écouté. J'ai même relu les paroles. Je me suis dit que ça parle d'un événement très douloureux. C'est soit une mort, soit une agression". Perturbée par la question de Philippe Vandel, la maman d'Ava et d'Elias a répondu : "C'est une chanson que j'ai écrite avec Rose, une auteure que j'aime beaucoup. Elle a une grande sensibilité... Cette chanson parle d'une agression".

Après avoir diffusé un extrait de la chanson, Philippe Vandel a rebondi : "Cette chanson m'a fait penser à 'L'aigle noir' de Barbara". Ce à quoi Julie Zenatti a répliqué : "Oui, il y a comme ça des histoires qui font partie d'une vie, et un moment, qui ressortent. On ne sait pas pourquoi". Elle a ensuite poursuivi : "On a besoin à un moment que ça existe. Probablement parce que j'ai une petite fille qui a 10 ans aujourd'hui. Et voilà. Cette chanson-là est le dernier bout de puzzle qui manquait à tous ces huit albums". Philippe Vandel s’est alors permis de demander : "Pardon de vous poser la question comme ça : La petite fille, c'est vous ?". Au bord des larmes, Julie Zenatti a répondu avec une voix tremblotante : "Je ne m'attendais tellement pas à ça. Je suis désolée". Voyant que son interlocutrice était perturbée, l’animateur d’Europe 1 a tenté de rattraper la situation. "Vous voulez que je vous dise ? Moi non plus, je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est pas facile d'enchaîner dans ces cas-là. Vous êtes fragile et forte", a-t-il lancé, apportant tout son soutien à l’interprète de "Si je m’en sors" révélée dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris.

Par Matilde A.