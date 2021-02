Julie Zenatti revient avec émotion sur son AVC pendant sa grossesse

Julie Zenatti a fait face à une terrible épreuve. En 2010, la chanteuse a été victime d'un AVC alors qu'elle était enceinte de son premier enfant. Le 21 janvier dernier, l'ancienne interprète de Fleur-de-Lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, avait fait des confidences bouleversantes sur ce drame qui a encore des conséquences sur sa vie. Dans "Le Débrief de Non Stop", elle avait révélé : "C’est un accident de la vie qui arrive. J’ai eu de la chance que ça se termine bien. On se rend compte qu’à n’importe quel âge, on n’est pas invincible." Julie Zenatti a également tenu à déclarer : "Il faut savoir prendre le temps de vivre aussi un peu et je pense que j’ai eu cette chance incroyable de commencer très jeune, d’être prise dans un tourbillon et que c’était finalement une espèce de petite sonnette pour dire de prendre du temps". Ce mercredi 24 février, l'épouse de Benjamin Bellecour s'est également laissée aller à quelques confidences sur la balançoire de Jarry dans le "Jarry Show".

"Ma tête a explosé"

Comme l'humoriste a expliqué à son invitée, c'est en préparant son émission qu'il a découvert que Julie Zenatti avait été victime d'un AVC. Naturellement, il a cherché à en savoir davantage. La chanteuse est alors revenue sur ce drame qui a changé sa vie. "C'était un voyage. Ce n'est pas de chance, ça arrive même aux meilleurs, ça se produit en deux secondes", a-t-elle démarré avant de poursuivre : "J'étais enceinte de ma fille en fait et voilà tu commences par avoir mal à la tête, ensuite tu vomis, ensuite tu sens que ça ne s'arrête plus et puis après tu ne peux plus marcher, et puis après y'a le Samu et puis d'un coup t'es à l'hôpital". Puisant dans ses souvenirs, l'interprète de "Si je m'en sors" a continué : "Quand tu as mal au dos c'est que tu en portes trop, ben moi ma tête a pété. Ma tête a explosé. Il y en avait trop, il se passait trop de choses. C'est le moment où je me séparais de ma maison de disque... Ça a fait l'effet d'une cocotte-minute...". Selon elle, il s'agit de l'une des raisons qui peuvent expliquer son AVC. Heureusement, ce drame n'a pas eu de conséquences sur sa grossesse et Julie Zenatti est l'heureuse maman d'Ava depuis 2011 et d'Elias, né en 2017.

Par Solène Sab