Julie Zenatti victime d’un AVC enceinte : les conséquences de cet accident (exclu vidéo)

En 2010, Julie Zenatti a "tout pour être heureuse" comme elle le confiait à Paris Match. "J’attends mon premier enfant, je suis amoureuse, Benjamin (son mari ndlr) et moi préparons notre voyage au Japon. Mais mon travail m’obsède", indique-t-elle. Un jour de juillet prise de violents maux de tête, elle est conduite en urgence à l’hôpital Bichat. Le verdict tombe. La chanteuse de 29 ans est victime d’un AVC et a "du sang dans la tête". Plus de peur que de mal pour l’interprète de Fleur de Lys dans Notre Dame de Paris. "Après une artériographie, j’apprends que mon artère cérébrale est saine. Je ne saigne plus", témoignait-elle toujours dans Paris Match.

La chanteuse a pris une grande décision suite à son AVC

Un drame qui a changé la vie de Julie Zenatti désormais maman de deux enfants. "C’est un accident de la vie qui arrive. J’ai eu de la chance que ça se termine bien. On se rend compte qu’à n’importe quel âge, on n’est pas invincible", déclare-t-elle dans "Le Débrief de Non Stop". "Il faut savoir prendre le temps de vivre aussi un peu et je pense que j’ai eu cette chance incroyable de commencer très jeune, d’être prise dans un tourbillon et que c’était finalement une espèce de petite sonnette pour dire de prendre du temps", continue l’artiste qui après son accident vasculaire cérébral a décidé de changer de maison de disque.

La chanteuse que les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir sous le déguisement du Panda dans Mask Singer cette année a sorti d’ailleurs en novembre 2019 un single baptisé "Tout est plus pop". "Au programme : du fun, de la bonne humeur et de la pop !", écrit ainsi Julie Zenatti pour commenter cette nouvelle chanson.

Par Ambre L