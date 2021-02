Julien Clerc dévoile les raisons de son retour en France

Durant le confinement en 2020, Julien Clerc a décidé de revenir en France. Installé à Londres depuis cinq ans avec sa femme, l'écrivaine Hélène Grémillon, et leur fils Léonard, le chanteur a retrouvé son chez soi. Invité dans le portrait de la semaine de 50 minutes inside ce samedi 20 février, Julien Clerc est revenu sur cinq dates qui ont marqué sa vie, et a fait découvrir le quartier où il a vécu de l'autre côté de la Manche. "C'est pas la distance qui me plaisait, c'était au contraire d'avoir un pied ici et un pied là-bas. Et que le pied là-bas était à la fois si proche de nous sur le plan géographique et si loin de nous culturellement", a-t-il confié à Nikos Aliagas.

"On a envie de rentrer chez soi"

"J'ai souvent enregistré là-bas. Je pense que le tiers de mes albums a été enregistré là-bas. Donc j'avais un rapport à l'Angleterre, la musique pop anglaise qui était ma musique de jeune adulte. Et puis là un jour on a eu envie. Aussi parce que Hélène le souhaitait, de vivre l'expérience plus à fond, de façon culturelle comme ça", a-t-il expliqué sur les motivations de cette installation à Londres. Mais le début de la crise sanitaire a marqué la fin de cette expérience. "On a vécu l'Angleterre. Une Angleterre un peu rêvée certes. Avant le Brexit. Les comédies musicales, les matchs de foot, les concerts. Et puis là, comme souvent dans la vie, quand quelque chose de grave arrive, on a envie de rentrer chez soi", a confié Julien Clerc qui a vécu de nombreux déménagements dans sa vie.

Par Marie Merlet