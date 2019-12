Julien Clerc ignoré par les Victoires de la Musique, il les tacle

Les artistes ne sont pas les plus grands fans des Victoires de la musique. De nombreux chanteurs déplorent les résultats et la sélection... Récemment, Jenifer a été déçue d'être laissée de côté par les Victoires de la Musique mais elle n'est pas la seule. Marc Lavoine ou encore la chanteuse Rose ne veulent plus y participer. Julien Clerc semble lui aussi être du même avis. Tout au long de sa carrière, Julien Clerc n'a reçu qu'une seule récompense qui remonte à 1991 pour sa chanson "Fais-moi une place"... Invité sur RTL dans "On refait la télé" ce dimanche 15 décembre, Julien Clerc est revenu sur cette expérience et a lui aussi critiqué les Victoires de la musique. Cependant, même s'il a été oublié de la cérémonie, le chanteur de 72 ans ne le prend pas si mal...

"C'est presque une bonne nouvelle"

Lors de son entretien, Julien Clerc, le père de Vanille, qui est enceinte, n'a pas mâché ses mots et a taclé la cérémonie des Victoires de la musique ainsi que son jury. Il a notamment révélé : "Par définition, les artistes populaires ne font pas toujours l'unanimité chez les gens du métier. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque le public ne participait pas.". En effet, c’est un panel de professionnels qui donne son avis sur les artistes musicaux lors des Victoires de la musiques, et cela crée quelques polémiques. Julien Clerc a ajouté : "Comme disait Renaud une année où il présentait : 'Moi, je n'ai rien ce soir, je n'ai plus que ma tête pour que les oiseaux chient dessus.' Il avait dit cela en direct et c'était vraiment drôle.". Le chanteur qui a plus de 50 ans de carrière derrière lui a conclu qu'il était finalement heureux de ne pas être nominé : "C'est presque une bonne nouvelle : ça veut dire que quand le public vous a élu, les professionnels ne vous élisent pas forcément.". Julien Clerc reste donc positif.

Par Solène Sab