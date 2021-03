Julien Clerc : les raisons de son retour "forcé" en France (Vidéo)

Quand il ne présente pas "Good Morning Week-End" sur Non Stop People, Mickaël Dorian est sur les ondes de Chante France. En effet, chaque vendredi, il reçoit une personnalité dans "Les Interviews de Chante France" avec laquelle il échange sur différents sujets. Vendredi 26 mars 2021, Julien Clerc s'est prêté au jeu de cette interview. L'occasion pour l'ancien coach de "The Voice" de parler du premier confinement et du fait qu'il a dû s'isoler et travailler dans sa chambre pour ne pas déranger sa famille, alors qu'il préparait son nouvel album baptisé "Terrien", disponible depuis le 12 février 2021.

"Etre dans sa bulle ne m'a pas beaucoup changé (...) J'étais finalement bien content de me retrouver dans ma bulle (...) J'étais collé au texte. Ce n'est pas un album de confinement du tout. Ça a changé un tout petit peu ma façon de travailler car une partie de l'album (...) a été écrite au casque sur un petit clavier électrique que j'avais dans ma chambre (...) Ça ne m'a pas tellement gêné (...) On ne pouvait pas sortir donc je ne voulais pas casser la tête de tout le monde", a-t-il dit.

"Ça devenait difficile..."

Dans la suite de l'entretien, Mickaël Dorian a évoqué la trackslist du nouvel album de Julien Clerc, "Terrien", plus particulièrement une chanson qui a été écrite par Paul Ecole et qui parle du Brexit. Un évènement qui a directement touché le chanteur de 73 ans. "Comme j'habitais Londres à ce moment-là, effectivement, j'avais été aux premières loges pour voir les réactions sur place des gens, soit très heureux, soit catastrophés d'ailleurs. Il y avait vraiment les deux", a-t-il dit.

Comment a-t-il vécu son retour en France ? "C'était un retour un peu forcé. Je crois que quand il y a quelque chose de grave qui arrive dans la vie, on a envie de rentrer chez soi. C'est le mélange des deux choses, le Covid et le Brexit qui tout d'un coup, rendaient mes allers-retours nécessaires puisque j'avais un pied ici et un pied là-bas. Je faisais beaucoup d'allers-retours dans la semaine, il fallait que ce soit facile. J'ai passé beaucoup d'heures dans l'Eurostar ou en voiture, ce n'est pas désagréable du tout, c'est un joli voyage, mais là, ça devenait difficile de passer les frontières quoi, tout simplement", a-t-il répondu.

Par Non Stop People TV