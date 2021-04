Julien Doré : cette angoisse étonnante qui a fait rire Yann Barthès

Julien Doré est actuellement en pleine promotion pour son nouvel album "Aimée". Le 8 février dernier il était invité au micro du "Réveil Chérie" sur Chérie FM et le chanteur avait accepté de se confier sans honte sur le plus gros râteau amoureux qu'il avait vécu dans sa vie lorsqu'il était adolescent. "Il y avait une jeune femme qui s'appelait Mélanie. Elle habitait Saint-Just, et j'y suis allé avec ma mobylette, j'avais une Magnum Racing" avait-il raconté, "J'avais eu cette magnifique idée de lui apporter un petit mot. Sur ce mot, il y avait écrit : 'Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai'". Une grande mise en scène qui n'a finalement pas servi à grand chose puisque la jeune femme lui avait répondu : "Mais Julien, on est ami". Une anecdote qui a évidemment beaucoup fait rire les animateurs présents dans le studio.

"ça crée un petit boudin qui moi, m'oppresse"

Et il semblerait que Julien Doré ait envie de se confier. Invité sur le plateau de Quotidien ce mardi 27 avril, le chanteur n'a pas hésité à se mettre une nouvelle fois dans une position délicate. En effet, il a dévoilé à Yann Barthès son angoisse pour le moins insolite. Le journaliste lui demande alors : "C'est quoi cette histoire ? Il parait que ça vous angoisse les chaussettes pliées ?" Julien Doré s'est ensuite expliqué : "Ah oui ! Ça créé une forme qui m'oppresse ! Normalement, c'est une discussion qu'on peut avoir autour d'une bière mais pas là maintenant... C'est un système de pliage qui est fort pratique mais ça crée un petit boudin qui moi, m'oppresse ! J'aime bien quand les chaussettes restent indépendantes l'une de l'autre et qu'elles soient pliées en deux" avoue-t-il avant de montrer à Yann Barthès la meilleure façon de plier les chaussettes sous le rire des chroniqueurs présents autour de la table.

Par J.F.