Julien Doré en "état de choc" après la tempête Alex, il vient en aide aux sinistrés

Des images saisissantes qui ont fait froid dans le dos. Le 30 septembre dernier, la France a été frappée par une tempête à caractère explosif surnommée Alex. Les dégâts sont colossaux et des victimes ont malheureusement été à déplorer. De nombreux départements ont été touchés par cette catastrophe naturelle et la petite ville de Saint-Martin-Vésubie, où Julien Doré a passé son enfance, n'y a pas échappé... Le chanteur révélé par "La Nouvelle Star" s'est dit en "état de choc" après avoir vu les images à la télévision. Ses grands-parents paternels sont originaires de cette commune, ce qui a particulièrement affecté l'artiste. Dans une interview accordée à Nice-Matin, Julien Doré, qui a décidé de changer de vie, a expliqué la manière dont il avait vécu cette catastrophe : "C’était extrêmement inquiétant dès le début. Il était difficile d’avoir des nouvelles des amis, de la famille. Les premières images qui nous sont parvenues à la télévision étaient celles de Saint-Martin-Vésubie. Cela m’a saisi tout de suite. Cela paraissait inimaginable que cette rivière, que je connais par cœur depuis mon enfance et qui fait généralement 60 centimètres de profondeur, se retrouve à monter à un tel niveau.".

Très touché par la tempête Alex, Julien Doré, qui a récemment taclé Roselyne Bachelot, a décidé de venir en aide aux sinistrés en organisant une vente aux enchères caritative : "J’ai l’habitude de procéder de manière discrète et silencieuse quand je veux soutenir une cause, sans mettre en avant mon nom d’artiste. Mais là, en plus de cela, j’ai envie de pouvoir organiser le plus rapidement possible quelque chose, certainement via Internet. Je veux aider les vallées, je veux qu’on puisse mettre en vente plein d’objets différents afin de récolter des fonds pour les sinistrés. Je pense notamment à ma minimoto, qui est un peu le symbole de cette histoire avec Saint-Martin-Vésubie. On la voyait dans différents clips du précédent album. Bien évidemment, tous mes potes artistes seront à fond avec moi dans cette démarche" a-t-i déclaré. Une belle initiative qui pourrait aider de nombreuses personnes.

Par Solène Sab