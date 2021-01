Julien Doré pose nu sur Instagram pour présenter ses voeux

C’est en 2007 que Julien Doré se fait remarquer par le public. Vainqueur de la saison 5 de "La Nouvelle Star", le chanteur voit sa carrière décoller. Un an plus tard, Julien Doré sort son premier album, intitulé "Ersatz". Un véritable carton qui lui vaut un disque d’or. Plus récemment, Julien Doré a fait son grand retour après trois ans d’absence. Le 4 septembre dernier, il sort son dernier opus "Aimée" en espérant le même succès que son précédent album "LØVE" qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Pour la promotion de cet album, Julien Doré a enchaîné les apparitions médiatiques. L’ancien compagnon de Louise Bourgoin a d’ailleurs donné une interview remarquée à "50’ inside" sur TF1 dans laquelle il explique pourquoi il a quitté Paris pour s’installer en pleine campagne.

"On regarde vers l’avenir"

Une chose est sûre, Julien Doré se sent très proche de la nature. La preuve avec sa dernière publication sur Instagram qui a fait l’effet d’une bombe. Julien Doré s’affiche complètement nu, de dos, et dévoile son fessier. Une photographie accompagnée de la légende suivante : "En route vers 2021. On regarde vers l’avenir, vers le beau, le doux et le fun. Je vous souhaite à toutes et tous mes chatons ardents, le meilleur des meilleurs, le mieux du mieux et bien plus encore. Que nos cœurs ce soir aient soif de Voie lactée, bisous 2020, c’est ma tournée !". Une drôle de manière de présenter ses voeux à ses nombreux fans.

Par Matilde A.