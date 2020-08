Julien Doré : pourquoi il a décidé de changer de vie

Julien Doré s’est fait connaître grâce à "La Nouvelle Star". Depuis, le chanteur multiplie les succès. Alors que son cinquième album "Aimée" sortira en septembre prochain, il se confie à Paris Match. Dans cet opus engagé, il se désole de l’évolution de la planète notamment. "Ce qui m’intéresse le plus, c’est de voir ce que l’on va transmettre à la génération qui arrive" confie le chanteur. Depuis la fin de sa tournée en 2017 et une série de concert acoustiques qui a suivi, Julien Doré s’est effacé de la scène médiatique. Il en explique la raison.

"J’ai goûté à mes rêves"

"J’ai décidé il y a deux ans et demi de changer de vie, de quitter Paris pour me réinstaller dans le Sud, dans le Cévennes, où je suis né" confie Julien Doré. Il justifie ensuite ce changement de vie, "Grâce à la musique j’avais atteint certains rêves que j’avais noté sur un bout de papier. Sur ce même bout de papier, il me restait des choses ‘pour ma vie d’homme’, comme ‘changer de vie’ ou ‘avoir deux chiens’. Donc c’est ce que j’ai fait". Et s’il pourrait nourrir quelques regrets d’avoir quitté la capitale, ce n’est pas le cas. Celui qui est inconsolable depuis la mort de Christophe estime qu’il voit ainsi "la vie sous un autre prisme" et que "tous les démons, pressions et ambitions liés à la vie parisienne" n’ont plus de prise sur lui. Il révèle notamment ne pas être allé à Paris depuis novembre 2019 car il n’en ressentait pas "le besoin".

Julien Doré revient sur toutes les aventures vécues depuis la "Nouvelle Star", "Cette montée en puissance a été une incroyable aventure qui me permet de me dire que ce qui m’arrivera désormais ne sera que du bonus. Parce que j’ai goûté à mes rêves". Ses ambitions ont changé, le chanteur souhaite "continuer à faire les chansons que je veux, les clips que je veux, dire ce que je veux, prendre le temps que je souhaite, disparaître si je le veux".

Par Valentine V.