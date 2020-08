Julien Doré : pourquoi il est inconsolable depuis la mort du chanteur Christophe

Le 16 avril dernier, le chanteur Christophe est mort des suites d'un emphysème pulmonaire et après avoir contracté le coronavirus. Le décès de l'artiste de 75 ans a laissé un grand vide dans l'univers de la chanson française. Si Pascal Obispo, Christine and the Queens ou encore Raphaël ont tous fait part de leur tristesse, c'est aujourd'hui au tour de Julien Doré de se livrer sur son désarroi.



Près de cinq mois après le décès du chanteur, Julien Doré est encore inconsolable et n'a pas hésité à faire état de son chagrin dans une interview accordée à Paris Match. "Je me suis rendu compte qu’une amitié qui se perd c’est bien plus dur qu’une séparation amoureuse. Ça cicatrise beaucoup moins vite." a confié l'ancien candidat de l'émission "A la recherche de la Nouvelle Star". Encore sous le choc, Julien Doré ne parvient toujours pas à intégrer la nouvelle de ce décès : "Le départ de Christophe n’a aucun sens pour moi. C’est surprenant comme le vent emporte les gens que l’on aime. Mais c’est comme ça...", a-t-il ajouté.

Une belle et sincère amitié

Les deux chanteurs étaient en effet amis depuis des années après un coup de foudre artistique et amical. Une belle amitié que Christophe avait déjà évoquée publiquement : "Notre point de rencontre au départ, c'est les boules, la pétanque. On joue ensemble au jardin du Luxembourg et c'est comme ça après qu’on s’est plus vus, en bavardages " avait-il révélé sur France Bleu Hérault en 2017.



Les deux chanteurs qui s'étaient trouvé de nombreux points communs s'envoyaient d'ailleurs "beaucoup de petits textos", pour parler aussi de musique. "Il y a un de mes pianos que je voulais vendre, qu'il est venu essayer... Ce qui nous lie aussi c'est l'art, la peinture, l'architecture ... Ce n’est pas le show-business qui nous lie", avait résumé Christophe. Une amitié sincère qui a pris fin avec la mort du chanteur et qui laisse Julien Doré inconsolable. Le chanteur de 38 ans avait déjà évoqué sa "tristesse infinie" sur Twitter à l'annonce du décès de l'interprète du tube "Les mots bleus".

Par E.S.