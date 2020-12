Julien Doré : pourquoi il ne souhaite plus vivre à Paris

Julien Doré fait partie des chanteurs préférés des Français. Il s'est fait connaître du grand public en participant à l'émission "La nouvelle star" en 2007. Et le jeune homme s'est rapidement fait remarquer. Avec sa barrette dans les cheveux et son ukulélé, le jury n'est pas resté insensible face au chanteur. Il a passé toutes les étapes avec succès, remportant même la finale. Et depuis, Julien Doré, récemment touché par la tempête Alex ne chôme pas. Il a enchaîné les tubes et vient de sortir son cinquième album "Aimée", dont le titre est un hommage à sa grand-mère décédée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier cartonne déjà puisqu'il est déjà disque de platine.

"c'est un véritable paradis"

C'est à cette occasion que les caméras de 50min Inside l'ont suivi dans les Cévennes pour un reportage diffusé ce samedi 12 décembre sur TF1.

Julien Doré supercoach de la finale The Voice, s'est montré on ne peut plus ravi d'avoir retrouvé sa terre natale. "Quand on goûte aux Cévennes, on se rend compte que c'est un véritable paradis" confie-t-il.

Il y a trois ans maintenant, Julien Doré a fait le choix de quitter l'effervescence parisienne. Décision qu'il ne regrette pas du tout : "Être au coeur de la nature aujourd'hui, de vivre dans la zone où je suis né, de pouvoir y écrire mes chansons, c'est un équilibre qui est super sain pour moi. C'est vrai que ce monde-là, celui de la musique, je l'adore. Mais ce qui a autour de ce monde-là, notamment les excès, la notoriété, tout ce rapport-là, c'est vrai que c'est plutôt des choses qui au fil du temps m'ont fait fuir parce que je sentais qu'elles pouvaient un peu m'abîmer".

Par J.F.