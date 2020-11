Julien Doré : sa réponse au tacle d'Arnaud Montebourg dans un tweet hilarant

Comme de nombreux artistes, Julien Doré a récemment fait part de son mécontentement concernant les mesures prises par le gouvernement. L'univers de la culture étant forcément impacté, le chanteur, à l'instar de Clara Luciani ou M.Pokora, n'a pas manqué d'interpeller Roselyne Bachelot pour lui demander d'agir en faveur des artistes et des intermittents du spectacle.



Et après quelques prises de positions politiques, l'interprète du tube "Chou Wasabi" se retrouve aujourd'hui au coeur d'un surprenant débat et d'une querelle entre Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron. Dans son nouvel ouvrage intitulé "L'engagement", Arnaud Montebourg analyse les dernières années de la vie politique et critique certains partis politiques. Au cours d'une interview accordée au Journal du Dimanche, ce 1er novembre, l'ancien compagnon d'Audrey Pulvar s'attaque d'ailleurs à Emmanuel Macron : "Emmanuel Macron est le Julien Doré de la politique. Comme le chanteur, il a eu une carrière fulgurante ; et il a percé en recyclant de vieux tubes - les refrains éculés du libéralisme d'antan".

Julien Doré recadre Arnaud Montebourg avec humour

Une méchante comparaison qui en plus de rabaisser le chef d'Etat, établit une description très réductrice de la carrière du chanteur de 38 ans. Sur Twitter, Arnaud Montebourg a persisté en écrivant : "Cher Julien Doré, "L’engagement" mon livre, contient un hommage à votre talent créatif fulgurant. Un autre a tenté de vous imiter, se croyant un chanteur inspiré. Mais il est le Président de la République. Les bonnes feuilles sont ici".

Si Julien Doré avait au départ choisi de se taire, il est finalement sorti du silence : "Faut me laisser maintenant madame" a-t-il répondu avec ironie.



Faut me laisser maintenant madame . https://t.co/UmjFux6dMA — Julien Doré (@jdoreofficiel) November 2, 2020

Par E.S.