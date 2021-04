Julien Doré : son cliché clin d'oeil au dérapage sexiste de Mauro Icardi

Au repos suite à l’annulation des matchs de qualification au Mondial 2022 en zone Amérique du Sud, Mauro Icardi passe du temps en famille avant de retrouver le terrain prochainement. Mais l'avant-centre argentin du PSG a déclenché une polémique en partageant un cliché sur Instagram ce mercredi 31 mars. Assis dans un parc, il a pris la pose avec sa femme Wanda et son chien Tano. Seulement, il a écrit en légende : "Mi Perro y mi Perra" (soit littéralement "Mon chien et ma chienne"). En commentaire, son épouse a écrit avec ironie : "Très drôle". La blague douteuse de Mauro Icardi a suscité plus de 3000 réactions des internautes, bien plus que les autres publications du footballeur habituellement.

La référence de Julien Doré

Les propos de Mauro Icardi ont été jugés inexcusables par de nombreux internautes. "Ce mec est complètement taré", "Il est malade...", "Il joue à quoi ?" ou encore "L'amour fou pour Mauro Icardi apparemment...", peut-on lire en commentaire du post du joueur suivi par plus de 6,6 millions de personnes sur Instagram. Malgré tout, cette plaisanterie de très mauvais goût a inspiré Julien Doré. Très actif sur les réseaux sociaux, le chanteur qui a pour habitude de faire de l'humour sur Twitter et d'échanger avec les internautes, a partagé un cliché sur Instagram ce jeudi 1 avril en lien avec celui de Mauro Icardi. En reprenant la légende critiquée du footballeur, Julien Doré a posé avec ses deux bergers blancs suisses, Simone et Jean-Marc Doré. Un post approuvé dans les commentaires.

Par Marie Merlet