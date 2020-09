Juliette Gréco est morte à l’âge de 93 ans

"Déshabillez-moi", "Le Temps des cerises", "Parlez-moi d’amour", la chanteuse à la voix feutrée Juliette Gréco n'interprétera plus ces titres. L’artiste est morte ce mercredi 23 septembre à l’âge de 93 ans dans sa maison de Ramatuelle. Sa famille a annoncé la nouvelle dans un communiqué transmis à l'AFP : "Juliette Gréco s’est éteinte ce mercredi 23 septembre 2020 entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle. Sa vie fut hors du commun".



Née le 7 février 1927 à Montpellier, Juliette Gréco fut une figure de la chanson française, tout en ayant eu une carrière remarquablement longue (soixante-dix ans). Son enfance et son adolescence, marquées par la Seconde guerre mondiale, la déportation de sa mère et de sa sœur aînée (résistantes qui reviendront des camps) et son installation rive gauche à Paris, forgent son style autant vestimentaire (le fameux style Saint-Germain-des-Prés) qu’artistique. Entourée de ses amis existentialistes et notamment de Jean-Paul Sartre, elle se lance dans la chanson. Débute alors pour elle une carrière jalonnée de succès et de rencontres, parfois amoureuses (elle a eu une aventure avec Miles Davis et aurait été l’une des amantes d’Albert Camus). Elle épouse le 25 juin 1953 le comédien Philippe Lemaire dont elle aura une fille Laurence- Marie (née le 24 mars 1954) avant de divorcer en 1956. Dans les années 60, le succès est également au rendez-vous quand elle devient comédienne.

Une carrière bien remplie

Juliette Gréco tient ainsi le premier rôle dans la série "Belphégor ou le Fantôme du Louvre" (1965). Cette même année, elle rencontre Michel Piccoli dont elle sera l’épouse de 1966 à 1977. En plus d’une belle carrière en France, Juliette Gréco a su se faire une place à l’étranger. La chanteuse s’est produite en soixante-dix- ans sur les plus grandes scènes d’Europe, d’Asie ou d’Amérique. Par ailleurs, elle n’a jamais cessé de sortir de nouvelles chansons ni de se produire. En 2013, elle sort son dernier album studio "Gréco chante Brel" puis deux ans plus tard, elle fait une grande tournée d’adieu baptisée "Merci". Tournée qui a dû être interrompue puis finalement annulée en 2016 après que la chanteuse ait fait un AVC. Elle était la veuve de Gérard Jouannest (mort le 16 mai 2018) avec qui elle a été mariée plus de trente ans.

Par Non Stop People TV