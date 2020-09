Juliette Gréco morte : Jean-Pierre Foucault, Stéphane Bern… Pluie d'hommages sur les réseaux sociaux

Une grande dame de la chanson française vient de s'éteindre. Juliette Gréco est morte ce mercredi 23 septembre. C'est sa famille qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué transmis à l'AFP. "Juliette Gréco s’est éteinte ce mercredi 23 septembre 2020 entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle. Sa vie fut hors du commun". Après des années de succès, elle décide de faire une tournée d'adieux début 2015. Juliette Gréco souhaitait passer dans toutes les villes qui ont marqué sa carrière. Malheureusement, en mars 2016, la chanteuse est victime d'un AVC et est obligée d'annuler sa tournée en cours.

"Je la pleure sincèrement"

C'est avec beaucoup de tristesse qu'anonymes et célébrités ont appris la triste nouvelle ce mercredi 23 septembre. Les hommages ne cessent de se multiplier sur les réseaux sociaux. C'est le cas notamment de Jean-Pierre Foucault qui a adressé un dernier message à Juliette Gréco qui avait fait face à la mort de sa fille unique, sur Twitter : "Un soir à Sacrée Soirée j'ai reçu Paul Mc Cartney…en le raccompagnant à sa loge, nous sommes passés devant celle de Juliette Gréco : 's'agit-il de celle de Saint-Germain-des-Près ? Je peux la voir…?' Ils sont restés 1 heure à parler. Paul a réalisé un rêve… Juliette était heureuse…".



Stéphane Bern a également tenu à lui rendre un dernier hommage : "C'est avec une infinie tristesse que j'apprends la disparition de Juliette Gréco, grande dame de la chanson française, une figure iconique de Saint-Germain-des-Près, une femme libre; à la fois forte et douce. Je la pleure sincèrement ce soir et pense à sa famille et ses proches".

C’est avec une infinie tristesse que j’apprends la disparition de Juliette Gréco, grande dame de la chanson française, une figure iconique de Saint Germain des Près, une femme libre, à la fois forte et douce. Je la pleure sincèrement ce soir et pense à sa famille et ses proches — Stéphane Bern (@bernstephane) September 23, 2020

Un soir à Sacrée Soirée j’ai reçu Paul Mc Cartney.. en le raccompagnant à sa loge nous sommes passés devant celle de Juliette Gréco.«s’agit il de celle de St Germain des prés?je peux la voir ?..» Ils sont restés 1 heure à parler .Paul a réalisé un rêve.. Juliette était heureuse.. — Jean-Pierre Foucault (@Foucault_JP) September 23, 2020

Décidément cette année 2020 ... est terrible ...beaucoup de disparitions .. hier Michael Lonsdale ... et maintenant la grande Juliette Gréco ..elle a rejoint les étoiles ...Belphégor ... toute ma jeunesse et qu’elle voie !!!.. ce soir la France est très triste...Merci — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) September 23, 2020

Par J.F.