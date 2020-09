Juliette Gréco morte : une disparition "mondiale" d'après Fabien Lecoeuvre (Exclu vidéo)

Juliette Gréco n'est plus. C'est dans sa maison de Ramatuelle que la chanteuse est morte mercredi 23 septembre à l'âge de 93 ans. C'est la famille de l'artiste qui a confirmé la nouvelle auprès de l'AFP. "Juliette Gréco s'est éteinte ce mercredi 23 septembre 2020 entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle. Sa vie fut hors du commun".

À la suite de l'annonce de sa disparition, de nombreux messages ont afflué sur la Toile de la part d'anonymes, mais aussi de célébrités. Invité sur le plateau de C à Vous, Jean-Paul Gaultier a eu une tendre pensée pour la chanteuse pour qui il avait créé une collection. "C'était une muse, quoi ! C'était une silhouette, une voix, une interprète remarquable", a-t-il dit.

Un "parcours périlleux"

Peu de temps après l'annonce du décès de Juliette Gréco, Fabien Lecoeuvre a été contacté par les équipes de "Non Stop Soir", l'émission diffusée sur Non Stop People. Dans un premier temps, le spécialiste de la chanson française a réagi à sa disparition. "C'est d'abord un évènement mondial (...) Il faut avoir que c'est l'une des rares chanteuses françaises - avec Edith Piaf et Charles Aznavour - qui a chanté dans le monde entier. Elle s'est produite sur toutes les scènes du monde, mais depuis déjà au moins les années 50", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Ça m'a fait de la peine parce que je l'ai interviewée il y a à peu près 7 ou 8 ans. Elle était merveilleuse, provocante, surprenante. Elle avait 15-16 ans dans sa tête Juliette Gréco (...) Elle était encore émerveillée de plein de choses dans la vie". Dans la suite de son témoignage, Fabien Lecoeuvre a souligné le "parcours périlleux, difficile" que la chanteuse a connu au début de son existence. "Elle a traversé toutes les époques, toutes les épreuves aussi. Elle s'en est toujours sortie avec le sourire, avec une vie merveilleuse finalement, même si elle n'a pas toujours été simple au début", a-t-il dit.

Par Non Stop People TV