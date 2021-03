Julio Iglesias : le chanteur aurait été hospitalisé pour un triple pontage

Durant l'été 2020, l'état de santé de Julio Iglesias avait inquiété. Apparu très affaibli sur un cliché dévoilé dans la presse espagnole, le chanteur de 77 ans avait expliqué plus tard sur Instagram : "J'ai failli me casser la jambe droite et la cheville gauche à cause d’une chute stupide à la maison. Pendant tout ce temps où j'ai été presque incapable de marcher et de faire mes exercices de récupération, je me suis diverti en plongeant dans le passé". Depuis cet accident, Julio Iglesias n'était plus apparu et n'avait pas donné de nouvelles. Durant cette période de silence, le chanteur a subi une intervention chirurgicale d'urgence en fin d'année 2020, selon le magazine France Dimanche paru ce vendredi 19 mars.

Le chanteur a subi un triple pontage

"Juste avant les fêtes de fin d'année, il a été hospitalisé en urgence, pour un triple pontage coronarien (...) Il s'agit d'une intervention à coeur ouvert, qui consiste à contourner la partie de l'artère coronaire rétrécie en greffant un vaisseau - souvent celui de la cuisse - pour permettre au sang de circuler vers le coeur", a révélé le magazine. Après cette opération où il a fallu agir sur trois artères comme le rapporte PurePeople, Julio Iglesias est depuis en convalescence. Tandis que Michel Drucker a subi la même opération il y a plusieurs mois, le chanteur aurait pu compter sur le soutien de l'animateur, selon le magazine.

Par Marie Merlet