Justin Bieber accusé de viols, il porte plainte pour diffamation

Justin Bieber est en pleine tourmente depuis quelques jours. Sur Twitter, deux femmes ont accusé le chanteur américain de viols. La première victime présumée aurait été attaquée en mars 2014 à Houston lors d’une soirée organisée dans un hôtel par le manager de Justin Bieber : "Nos petits baisers sont devenus une séance de préliminaires. Il m'avait poussée contre le lit au bout de dix minutes, et s'est mis au-dessus de moi. Il m'a ensuite retiré la culotte, a enlevé son pantalon, son caleçon, a tiré les draps pour les mettre sur nous. Son corps était sur le mien, peau contre peau. J'étais très mal à l'aise et j'ai eu du mal à respirer. Je lui ai dit de se retirer parce que je m'inquiétais vraiment pour mes amies, mais il était trop tard". Peu après ce premier témoignage sur la Toile, une seconde femme a accusé Justin Bieber de viol. Selon elle, les faits auraient eu lieu en mai 2015 lors d’une soirée à New York dans une suite : "Je suis allée aux toilettes et il m'a suivie, a fermé la porte à clé. Je lui ai demandé ce qu'il se passait et pourquoi il avait fermé la porte à clé, il m'a répondu qu'il allait me dire pourquoi. Il a commencé à m'embrasser, à me toucher le corps et à me caresser. Il m'a poussée contre le lit et s'est mis sur moi (...) et m'a pénétrée (...) et je l'ai repoussé en frappant entre ses jambes et je suis sortie en courant".

Le chanteur réclame 20 millions de dollars

Face à ces deux accusations, Justin Bieber a décidé de répliquer. Selon TMZ, le mari d’Hailey Baldwin a porté plainte contre Danielle et Kadi, les deux accusatrices, pour diffamation. Le chanteur a intenté un procès, réclamant 10 millions de dollars de dommages et intérêts pour chaque cas. Justin Bieber a par ailleurs affirmé qu'il s'agirait uniquement d'allégations "malveillantes". Il a même confié avoir des "preuves incontestables" pour prouver que ce sont des "mensonges scandaleux et fabriqués" dans un communiqué. Selon lui, Kadi est "une superfan qui l'attend à la sortie des hôtels, qui veut désespérément le rencontrer et qui recherche la célébrité". Cependant, dans ce même communiqué le chanteur affirme que "Kadi ne l'a jamais rencontré... et dit qu'elle l'a même admis dans ses propres tweets APRÈS la date à laquelle elle prétend maintenant qu'il l'a agressée sexuellement". Justin Bieber pense également que les comptes Twitter des deux jeunes femmes pourraient être utilisés par la même personne pour "ruiner sa réputation".

Par Alexia Felix