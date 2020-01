Justin Bieber annonce être atteint de la maladie de Lyme : son message choc

L'annonce est survenue dans l'effroi général. Dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 janvier, Justin Bieber a posté un message sur son compte Instagram, en légende d'une capture d'écran d'un article du sulfureux TMZ, annonçant que le chanteur de 25 ans souffre de la maladie de Lyme. Ainsi, le mari d'Hailey Baldwin a d'abord tenu à s'adresser à ses détracteurs, qui l'ont souvent dépeint comme un drogué : "Beaucoup de gens disent que j'ai une sale tronche, que je suis drogué... Ils ne réalisent pas qu'on m'a récemment diagnostiqué la maladie de Lyme, mais aussi un sérieux cas de mononucléose chronique qui affecte ma peau, mes fonctions neurologiques, mon énergie et ma santé en général." Justin Bieber a ainsi poursuivi son message en annonçant à ses fans qu'une série documentaire sur le sujet sera bientôt disponible sur sa chaîne YouTube : "Vous pourrez apprendre tout ce que j'ai combattu et surmonté !"

Des "années difficiles"

Une nouvelle qui survient alors qu'on pensait Justin Bieber de retour sur de bons rails. Après son mariage avec Hailey Baldwin, le chanteur de 25 ans semblait avoir maitrisé ses vieux démons, lui qui a souffert d'une dépression il y a peu. Après plus de quatre ans d'attente, Justin Bieber est revenu au début de l'année 2020 avec la sortie inattendue d'un nouveau titre, "Yummy", et l'arrivée prochaine d'un album. Sur son compte Instagram, s'il a enfin brisé le silence autour de la maladie de Lyme dont il est atteint, Justin Bieber a tenu à rassurer ses fans : "Cela a été quelques années difficiles mais suivre le bon traitement pour soigner cette maladie incurable aidera, et je serai de retour meilleur que jamais" a-t-il écrit. Pour rappel, la maladie de Lyme est une maladie infectieuse transmise par l'intermédiaire d'une piqure de tique infectée. Elle provoque dans certains cas des troubles invalidants et douloureux, qui peuvent être neurologiques, articulaires et musculaires.

Par Sarah M