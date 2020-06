Justin Bieber : Deux femmes l'accusent de viol sur Twitter

Justin Bieber est en pleine polémique. L’artiste de 26 ans est accusé par deux femmes de viol. La première victime présumée s’est confiée sur Twitter sur sa rencontre avec le chanteur en mars 2014 à Houston lors d’une soirée organisée dans un hôtel par le manager de Justin Bieber après un concert. Présente dans une chambre avec le chanteur alors en couple avec Selena Gomez, la jeune femme aurait été agressée sexuellement : "Nos petits baisers sont devenus une séance de préliminaires. Il m'avait poussée contre le lit au bout de dix minutes, et s'est mis au-dessus de moi. Je lui ai dit que ça allait trop loin et que nous devrions arrêter parce que j'avais besoin de retrouver mes amies, parce que je me sentais coupable envers Selena. Il m'a ensuite retiré la culotte, a enlevé son pantalon, son caleçon, a tiré les draps pour les mettre sur nous. Son corps était sur le mien, peau contre peau. J'étais très mal à l'aise et j'ai eu du mal à respirer. Je lui ai dit de se retirer parce que je m'inquiétais vraiment pour mes amies, mais il était trop tard. Il m'a pénétré avant que j'aie pu ajouter quoi que ce soit. Il allait et venait à l'intérieur de moi. J'étais allongée, muette. Mon corps était inconscient".

Justin Bieber répond aux accusations

Peu après ce premier témoignage, une seconde femme prénommée Kadi a également accusé Justin Bieber de viol. Les faits auraient eu lieu en mai 2015 lors d’une soirée organisée à New York. Approchée par un garde du corps du chanteur, la jeune femme aurait rejoint le jeune homme dans sa suite : "Je suis allée aux toilettes et il m'a suivie, a fermé la porte à clé. Je lui ai demandé ce qu'il se passait et pourquoi il avait fermé la porte à clé, il m'a répondu qu'il allait me dire pourquoi. Il a commencé à m'embrasser, à me toucher le corps et à me caresser. Il m'a poussée contre le lit et s'est mis sur moi (...) et m'a pénétrée (...) et je l'ai repoussé en frappant entre ses jambes et je suis sortie en courant".

Face à ces témoignages, Justin Bieber a rapidement répliqué sur Twitter : "Les rumeurs sont des rumeurs, mais les abus sexuels sont quelque chose que je ne prend pas à la légère. Je voulais parler tout de suite, mais par respect pour tant de victimes qui traitent ces questions quotidiennement, je voulais m'assurer d'avoir rassemblé les faits avant de faire une déclaration". Le chanteur a par la suite dévoilé des preuves censées le disculper.

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Par Alexia Felix