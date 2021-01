Justin Timberlake et Jessica Biel confirment avoir eu un 2e enfant et dévoilent son prénom

Justin Timberlake et Jessica Biel sont parents à nouveau ! Plusieurs mois après la naissance de leur deuxième bébé, ils viennent en effet de confirmer qu'ils ont accueilli un autre petit garçon. Justin Timberlake qui s'est en effet confié à Ellen de Generes dans son fameux talk show où il était une nouvelle fois invité. Si l'émission sera diffusée ce lundi 18 janvier 2021, un petit extrait a été dévoilée dans la soirée de ce dimanche 17 janvier 2021 et le chanteur se livre sur sa nouvelle paternité.



C'est en juillet dernier que la presse américaine avait annoncé que Jessica Biel avait donné naissance à son deuxième enfant en secret. L'actrice a en effet caché sa grossesse en ne dévoilant rien sur les réseaux sociaux et en réussissant à ne pas se faire prendre en photo avec son ventre rebondi, par les paparazzis. Durant le premier confinement, Justin Timberlake et Jessica Biel s'étaient installés dans leur maison du Montana, après avoir quitté Los Angeles. C'est donc en toute intimité que l'actrice a vécu sa grossesse. L'arrivée de ce deuxième enfant constituait un nouveau départ pour le couple qui a traversé une petite crise après que Justin Timberlake ait été photographié en étant proche de sa co-star Alisha Wainwright.

Le prénom du 2e bébé dévoilé

Justin Timberlake vient de confirmer que sa femme a donné naissance à un deuxième petit garçon prénommé Phineas. "Il est génial et si mignon. Personne ne dort" a lancé Justin Timberlake avec humour. "Mais nous sommes ravis. Nous sommes ravis et ne pourrions pas être plus heureux. Très reconnaissants. a-t-il ajouté.



L'acteur et chanteur de 39 ans s'est livré sur le fait d'être désormais quatre à la maison : "Nous ne nous voyons plus... C'est très amusant. On passe d’un jeu collectif à une défense individuelle, on est en mode ‘Je prends celui-ci, toi celui-là’...". Justin Timberlake et Jessica Biel sont déjà parents d'un petit garçon prénommé Silas né en avril 2015 et ce dernier apprécie beaucoup son rôle de grand frère selon les dires de son célèbre papa.



.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

Par E.S.