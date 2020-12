K. Maro bientôt papa : sa femme Anne-Sophie est enceinte !

Depuis qu’il n’est plus sur le devant de la scène, K. Maro se fait très discret. Surtout lorsqu’il s’agit de sa vie privée. L’interprète de "Femme Like U" officie toujours dans le monde de la musique. L’an dernier, K. Maro a d’ailleurs sorti son dernier album studio "Demain c’est loin". Il a également produit des artistes comme la chanteuse Shy’m, également jurée de "Danse avec les stars" alors que K. Maro lui avait déconseillé d'y participer. Côté vie privée, K. Maro - Cyril Kamar de son vrai nom - partage la vie d’Anne-Sophie Mignaux. Consultante mode et rédactrice en chef joaillerie et horlogerie, Anne-Sophie Mignaux était déjà maman d’un garçon prénommé Paul, né d’une précédente union, lorsqu’elle a rencontré K. Maro.

K. Maro va devenir papa pour la première fois

Ils se sont mariés en 2016. L’une des rares fois où K. Maro a partagé une partie de sa vie privée avec ses fans sur les réseaux sociaux. "La vie est une question d'équilibre. Un homme d'affaires épanoui est avant tout un homme heureux en famille et auprès de qui se trouve une femme forte, puissante et brillante. Voici les clés du bonheur", écrivait K. Maro en légende d’une photo du jour de son mariage. À 40 ans, K. Maro s’apprête à franchir une nouvelle étape avec sa femme puisqu’ils attendent un heureux événement ! Comme l’a annoncé Anne-Sophie Mignaux dans sa story Instagram, la jolie blonde est enceinte. Anne-Sophie Mignaux a annoncé l’heureuse nouvelle en dévoilant des petits chaussons blancs pour bébés de la marque Dior dans sa story Instagram.

Par Matilde A.