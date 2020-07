Kanye West annonce sa candidature à la présidence des États-Unis

Kanye West prochain président des États-Unis ? Cette phrase, au premier abord insensée pourrait bien devenir un fait commun dans les mois à venir. En effet, toujours très impliqué dans la politique de son pays, Kanye West qualifié de lunatique par un ancien garde du corps, entend bien en faire partie. Sur son compte Twitter, le rappeur et mari de Kim Kardashian vient d'annoncer officiellement sa candidature à la présidence des États-Unis. Samedi 4 juillet, il écrivait : "Nous devons maintenant accomplir la promesse de l'Amérique en ayant confiance en Dieu, en unifiant nos visions et en construisant notre avenir. Je suis candidat à la présidence des Etats-Unis ! #2020VISION". Cela faisait plusieurs années que le rappeur faisait parler de lui pour son soutien assumé et affirmé à Donald Trump, il s'était rencontré en 2018 dans le bureau de la Maison Blanche.

Kayne West prêt à détroner donald trump

Mais en 2019, Kanye West était revenu sur ses propos, déclarant que son soutien à Donald Trump n'était qu'un moyen de se payer la tête des Démocrates et ainsi tracer sa propre route vers la Maison Blanche.

Cette annonce intervient seulement quatre mois avant l'élection. Mais il semblerait que cette courte période ne lui fasse pas peur. Bien décidé à devenir le prochain président des États-Unis, Kanye West qui a fait un beau geste pour la fille de George Floyd, avait déjà déclaré en 2018 : "Je pourrai à 100% y aller. Si je décide de le faire, je vais y arriver, je ne vais pas me contenter d'essayer".

Évidemment, cette annonce a énormément fait parler sur les réseaux sociaux. Certains soutiennent le rappeur, et d'autres, sont plus sceptiques : "J'ai dormi assez longtemps pour qu'en me réveillant Kanye West soit candidat aux présidentielles ?" a-t-on pu lire ou encore "Kanye west qui se présente aux présidentielles avec le soutien d'Elon Musk on vit une époque incroyable".

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

2020 Kanye West qui se présente aux élections présidentielles aux États Unis

2021: Kanye West officiellement élu président des États Unis, Kim k première dame on est pas prêt pic.twitter.com/u7VLeMqfoE — ههههههههههYar (@yarodrboog971) July 5, 2020

Kanye West futur président des États-Unis



Bigard futur président de la France



on en est la il manque plus que Mr Bean qui dirige l'Angleterre et c'est parfait — (@harrykxne) July 5, 2020

Vous imaginez Kanye west remporter les élections ?

On aura droit à une émission des Kardashian à la maison blanche diffusée sur E. — K-... (@KhaalKarim) July 5, 2020

