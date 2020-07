Kanye West candidat à la présidentielle, le rappeur accusé de fraude

Après Donald Trump, Kanye West à la tête des Etats-Unis ? C’est en tout cas le tout nouveau projet du rappeur américain. Malheureusement pour lui, son tout premier meeting a été une véritable catastrophe. Face aux journalistes et à ses fans, Kanye West a fondu en larmes il y a quelques jours en révélant qu’il avait voulu que sa femme Kim Kardashian avorte de leur fille North. Face à l’inquiétude des internautes, Kim Kardashian avait alors évoqué la bipolarité de son époux dans un communiqué : "Comme beaucoup le savent, Kanye a des troubles bipolaires. C’est une personne brillante mais compliquée qui a la pression d’être un artiste et un homme de couleur, qui a dû surmonter la perte douloureuse de sa mère et doit vivre avec la pression et l’isolement que provoquent ses troubles bipolaires". Et en plus de sa maladie, Kanye West doit à présent faire face à des accusations concernant sa candidature à l’élection présidentielle.

De fausses signatures pour le rappeur ?

Le 15 juillet dernier, Kanye West avait rempli les documents nécessaires à sa candidature dans l’état de l’Oklahoma et avait également payé les 35 000 dollars requis pour son inscription. Mais alors qu’il aurait également récolté 1300 signatures dans l’état du New Jersey, Kanye West est aujourd’hui accusé de triche. D’après l’avocat électoral Scott Salmon, plus de 600 de ces signatures seraient tout simplement fausses. Une plainte a donc été officiellement déposée auprès de l’état du New Jersey ce mercredi 29 juillet. Selon le Daily Mail, plusieurs signatures semblent être identiques, incomplètes, ou encore "rédigées avec la même écriture" et avec des adresses erronées : "Les pétitions de West ne contiennent pas les signatures valides de 800 électeurs qualifiés et auraient dû être rejetées par la division. Je ne suis pas son médecin, je ne suis pas sa femme. Donc je ne sais pas quel est son état mental. J’ai vu les rapports, et selon la loi du New Jersey, et cela ne passe pas", a expliqué Scott Salmon dans sa lettre adressée à la Division des élections de l’état.

Par Alexia Felix