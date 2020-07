Kanye West : Kim Kardashian aurait tenté de le faire interner

Kanye West serait-il en train de faire une nouvelle crise de démence ? C'est ce qu'affirment certains internautes après avoir analysé son étrange comportement durant les dernières heures. En tant que candidat aux prochaines élections présidentielles aux Etats-Unis, le rappeur de 43 ans organisait ce week-end un meeting dans l'Etat du Wyoming. Durant son discours, l'artiste qui était sur scène vêtu d'un gilet par balles a littéralement fondu en larmes en expliquant qu'il a voulu que sa femme, Kim Kardashian, avorte de leur premier enfant (leur fille North aujourd'hui âgée de sept ans) : "Mon père voulait que ma mère avorte de moi. Ma mère m'a sauvé la vie. Il n'y aurait pas eu de Kanye West parce que mon père était trop occupé" , a-t-il lancé avant de scander face à la foule : "J'ai failli tuer ma fille ! J'ai failli tuer ma fille !". Un constat qui le pousse aujourd'hui à se positionner contre l'avortement.

Ces révélations inattendues ont provoqué une immense gêne au sein du clan Kardashian-Jenner, à tel point que selon UsWeekly, Kim Kardashian serait "furieuse" contre son mari : "Kim est choquée de ce qu'a dit Kanye à propos de l'avortement de North. Elle est furieuse qu'il ait partagé quelque chose de si privé", a expliqué une source. "Les choses se sont considérablement dégradées entre eux".

Kanye pète un câble sur Twitter

Quelques heures après avoir fait le buzz avec ses propos, Kanye West s'est lâché sur Twitter et a publié une série de messages, désormais supprimés. L'ancien acolyte de Jay-Z a accusé sa femme de vouloir le faire interner : "Kim a pris un vol pour le Wyowing avec un médecin pour me faire enfermer comme dans le film Get Out parce que j'ai pleuré sur le fait d'avoir sauvé ma fille hier". Le rappeur a ensuite attaqué sa belle-mère Kris Jenner et a dénoncé la mauvaise influence qu'elle aurait sur sa fille au quotidien. Kanye West qui souffre de bipolarité a déjà été hospitalisé en novembre 2016 dans un hopital psychiatrique de Los Angeles.



Par E.S.