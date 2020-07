Kanye West : le clan Kardashian choqué par ses propos sur l'avortement

C'est un premier meeting de candidat plutôt lunaire et assez inquiétant qu'a livré Kanye West. Officiellement candidat à la présidence des États-Unis dans l'Oklahoma, le rappeur a organisé son premier meeting ce dimanche. Mais ce dernier n'a pas eu les retombées espérées par le mari de Kim Kardashian. En effet, il s'est présenté les cheveux rasés et vêtu d'un gilet par-balles sur lequel était inscrit le mot "security".

Durant son discours, Kanye West a fondu en larmes en évoquant le sujet de l'avortement. Il a raconté une anecdote intime, et cette dernière l'a mise dans tous ses états. Et pour cause, sa propre mère a failli avorter : "Mon père voulait que ma mère avorte de moi. Ma mère m'a sauvé la vie. Il n'y aurait pas eu de Kanye West parce que mon père était trop occupé".

la famille furieuse

Kanue West a ensuite déclaré, en larmes, qu'il avait voulu avorter de sa petite fille North. "Je vais vous dire ce que j’avais en tête (...) Parce que j’avais à l’époque, vous savez, un style de vie de rappeur donc elle m’a dit qu’elle était enceinte d’un mois, de deux mois, de trois mois et nous avons parlé de ne pas avoir cet enfant. Elle avait la pilule dans sa main. Kim a mis cet enfant au monde même si je ne le voulais pas. Elle s’est levée et a protégé cette enfant". Il a ensuite continué son monologue bouleversé et en criant "J’ai presque tué ma fille !" Un discours qui est vivement commenté depuis.

Et Kanye West ne peut même pas compter sur le soutien de sa propre famille. Le clan Kardashian est furieux. Selon des personnes présentes dans la salle, la famille aurait quitté la salle "bouleversée" et profondément "choquée" par les propos que venaient de tenir Kanye West. Un premier meeting en dent de scie. Plusieurs internautes se sont alertés de l'état psycologique du rappeur, et la famille semble du même avis. Des sources proches du clan Kardashian ont déclaré que ces derniers avaient peur et qu'il "ait désespérement besoin d'une aide profesionnelle" craignant également "une crise de bipolarité", maladie diagnostiquée en 2017 chez le rappeur et que celui-ci refuse de soigner.

Par J.F.