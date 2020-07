Kanye West : sa candidature à la présidentielle validée dans un seul État

Le 4 juillet dernier, Kanye West a posté un message sur son compte Twitter qui a fait l'effet d'une bombe. Il déclarait alors qu'il devenait officiellement candidat à l'élection présidentielle américaine malgré un dépôt de candidature tardif dû selon lui au coronavirus. Mais alors que certains croyaient à une blague, il a confirmé l'information quelques jours après dans un entretien accordé au magazine Forbes. "Je suis entouré d’experts. En effet, je projette d’en discuter avec Jared Kushner, la Maison-Blanche, ainsi que Joe Biden. De plus, mes deux seuls conseillers sont ceux qui m’ont soutenu le 4 juillet : ma femme Kim Kardashian-West, et Elon Musk, avec lequel j’en parle depuis des années".

toujours en route vers la maison blanche ?

Kanye West ajoutait ensuite lors de cette interview assez lunaire : "Je ne dis pas que Trump se met sur mon chemin, il peut faire partie de mon chemin. Et Joe Biden ? Huh ? Barack Obama est spécial, Donald Trump est spécial, Bill Clinton est spécial, mais Joe Biden n’est pas spécial. On dit que Kanye West est spécial. En effet, les USA ont besoin de gens spéciaux afin de les diriger". Mais ses rêves de Maison Blanche semblent s'éloigner de plus en plus. Comme le rapporte Associated Press, le rappeur de 43 ans et mari de Kim Kardashian a seulement validé sa candidature dans l'Oklahoma. Un représentant de l'artiste a fourni les documents et les 35.000 dollars nécessaires mercredi après-midi. Il faudra patienter encore quelques jours pour savoir si d'autres États accepteront la candidature du rappeur, malgré le dépassement des dates butoirs.

Par J.F.