Kanye West séparé de Kim Kardashian : Le rappeur est en couple avec l'ex de Bradley Cooper

C'est une nouvelle qui a fait trembler tous les fans de la famille Kardashian. Après sept ans de mariage et quatre enfants, Kim Kardashian a demandé le divorce avec Kanye West en février dernier. La raison principale serait les troubles bipolaires dont souffre le célèbre rappeur, mais pas seulement. Les tweets de Kanye West affirmant que sa femme avait voulu l’interner en psychiatrie, mais aussi le confinement et les propos tenus par le rappeur concernant sa belle-mère Kris Jenner qu’il avait surnommé "Kris Jong-Un", n'ont pas aidé à la réconciliation du couple. Quatre mois après leur séparation, Kanye West ne serait déjà plus un coeur à prendre et aurait retrouvé l'amour dans les bras d'un mannequin connu dans le monde entier.

En couple avec l'ex de Bradley Cooper

Le père de North, Saint, Chicago et Psalm filerait le parfait amour avec Irina Shayk, l'ex de Cristiano Ronaldo et Bradley Cooper. Ce mercredi 9 juin, le site américain "TMZ3 a confirmé leur relation. Le couple a été repéré ensemble lors d'une escapade romantique dans le sud de la France à l'occasion du 44e anniversaire du rappeur. "C'est 100% romantique, mais on ignore à quel point c'est sérieux à ce stade", a néanmoins précisé le média. Ces rumeurs avaient commencé à la fin du mois de mai, après que le compte Instagram Deuxmoi ait annoncé que Kanye West et Irina Shayk passaient beaucoup de temps ensemble. Le mannequin et le rappeur se connaissent depuis un long moment et ont été amis avant de se mettre en couple. D'après le média "Page Six", Kim Kardashian serait "heureuse" pour son ex.

Par Solène Sab