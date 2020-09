Kanye West urine sur un Grammy Award, la vidéo choc

Kanye West n'est plus à un scandale près... Le mari de Kim Kardashian a annoncé en juillet dernier qu'il se lançait dans la course pour la présidentielle américaine. Si de nombreuses personnes n'ont pas pris cette annonce au sérieux, il leur a prouvé le contraire. Les élections auront lieu, si la crise sanitaire le permet, le 4 novembre prochain et Kanye West ne redouble pas d'effort. Il ne manque pas une occasion de faire parler de lui sur les réseaux sociaux et dans la presse, bad buzz compris... Le rappeur, qui a commencé sa carrière il y a une vingtaine d'années, est actuellement en guerre contre deux labels musicaux et a poussé un nouveau gros coup de gueule ce mercredi 16 septembre. Il a partagé une vidéo de lui en train d'uriner sur l'une des récompenses les plus emblématiques pour un chanteur, un Grammy Awards.

Un nouveau bad buzz

Depuis le début de sa carrière, Kanye West a reçu pas moins de 21 Grammy Awards, de belles récompenses, sur lesquelles il a décidé d'uriner dessus. En effet, pour faire part de sa colère, le rappeur n'a rien trouvé de mieux que de se filmer aux toilettes, en train de faire ses besoins sur ce mythique objet. Il a partagé cette vidéo sur son compte Twitter, avec en légende "Croyez-moi, je ne vais pas m'arrêter", tout en expliquant dans un autre tweet : "Je ne sors plus de nouvelle musique tant que je n'ai pas terminé mon contrat avec Sony et Universal. Sur Dieu, au nom de Jésus... Venez m'attraper. J'ai besoin de voir les contrats de tout le monde chez Universal et Sony. Je ne vais pas regarder mon peuple être asservi. Je mets ma vie en danger pour les miens. L'industrie de la musique et la NBA sont des navires d'esclavagisme moderne.". Le comportement de Kanye West, qui souffre de troubles bipolaires, a choqué ses abonnés.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Par Solène Sab