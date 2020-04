Katy Perry enceinte, elle dévoile son baby-bump sur Instagram (Photo)

En couple depuis plusieurs années avec l’acteur Orlando Bloom, la chanteuse Katy Perry va réaliser enfin l’un de ses rêves, celui de devenir maman. C’est dans son tout dernier clip "Never Worn White" que la star américaine a annoncé la bonne nouvelle en affichant son ventre arrondi à la fin de la vidéo. Lors d’un live sur Instagram, Katy Perry avait révélé que son bébé doit naître cet été : "Il va se passer beaucoup de choses cet été. Je vais donner naissance, littéralement et au sens figuré... à quelque chose que vous attiendiez depuis longtemps. Je suis excitée, nous sommes excités et heureux. C'est probablement le plus long secret que j'ai eu à garder". Et alors qu’Orlando Bloom et Katy Perry ont annoncé le sexe du bébé d’une manière originale, Katy Perry a fait plaisir à ses abonnés il y a quelques heures.

Un lapin de Pâques enceinte

Sur son compte Instagram, la chanteuse a dévoilé son baby-bump sur une photo assez improbable, puisque la star apparaît dans un costume de lapin pour célébrer Pâques. Un costume amusant qui n’a pas pu cacher les rondeurs de femme enceinte de Katy Perry. Si la jeune femme de 35 ans semble heureuse, une source a confié à People que la chanteuse commençait à se poser des questions concernant la naissance de son bébé, alors que le confinement a commencé il y a seulement quelques jours aux Etats-Unis à cause du coronavirus : "Comme bien d'autres ils restent à la maison. Ils essayent tous deux de se maintenir en forme en faisant de l'exercice et en mangeant sainement. Katy espère vraiment que la situation se sera arrangée quand bébé devra venir au monde, l'été prochain. Elle essaye de ne pas stresser, mais elle y pense beaucoup".

Par Alexia Felix