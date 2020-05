Katy Perry enceinte, elle donne des nouvelles de sa grossesse

Katy Perry est une femme comblée. En couple avec Orlando Bloom, la chanteuse est aujourd’hui enceinte de son premier enfant : "Il va se passer beaucoup de choses cet été. Je vais donner naissance, littéralement et au sens figuré... à quelque chose que vous attiendiez depuis longtemps. Je suis excitée, nous sommes excités et heureux. C'est probablement le plus long secret que j'ai eu à garder", a expliqué Katy Perry lors d’un live sur Instagram. Et après avoir révélé que son premier enfant sera une fille, Katy Perry a donné quelques nouvelles ce mercredi 29 avril lors de son passage dans l’émission "Live with Kelly and Ryan", notamment sa dernière échographie : "J'ai eu une échographie et ma fille était en train de bouger. J'ai vraiment une vidéo d'elle en train de me faire un doigt d'honneur ! J'étais là : 'C'est mon enfant !".

Katy Perry perturbée par le coronavirus

Katy Perry a ensuite avoué qu’elle se demandait "qui allait hériter de toutes [ses] tenues absurdes". Toutefois, la chanteuse a fait savoir que l’épidémie du coronavirus la perturbe : "Est-ce que je veux risquer ma vie ou est-ce que j'ai vraiment besoin de cette pastèque ? Est-ce que je peux empêcher cette fringale ? Je suis facilement influençable. Quand mon bébé avait la taille d'une gaufre - c'était avant le confinement -, je me suis réveillée un jour et j'ai demandé : 'Donnez moi une gaufre !' Vous savez, ces applications qui vous disent : 'Votre bébé fait la taille de ça, votre bébé fait telle taille. Eh bien, aujourd'hui, il fait la taille d'une gaufre ?' Très bien, donnez-moi cette gaufre tout de suite !". Katy Perry devrait donner naissance à son bébé dans quelques semaines.

Par Alexia Felix